Covid-19

A Câmara Municipal de Viseu vai instalar durante a próxima semana um centro de rastreio para despistagem da covid-19, em articulação com a Administração Regional de Saúde do Centro e a Unilabs, anunciou hoje a autarquia.

O centro de rastreio será instalado no Pavilhão Multiusos, na cidade de Viseu, e a colheita de amostras (através da introdução de zaragatoa no nariz) será feita "em modelo 'drive thru', ou seja, os cidadãos não necessitam de sair da sua viatura para efetuar a análise", afirmou a Câmara Municipal de Viseu, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

Segundo o município, o equipamento a ser instalado poderá realizar cerca de 150 testes por dia, sendo que a capacidade de resposta pode vir a aumentar "caso seja registado um aumento exponencial do número de cidadãos suspeitos de estarem infetados".