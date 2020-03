Covid-19

A Autoridade de Saúde Regional do Algarve determinou hoje a quarentena obrigatória de 14 dias para todos os cidadãos que regressem do estrangeiro ao distrito de Faro, uma medida para conter a propagação da covid-19.

"Determino que todos os cidadãos que regressam do estrangeiro permaneçam em isolamento profilático pelo período de 14 dias, a contar da data da sua chegada", lê-se no despacho assinado pela delegada regional da saúde do Algarve, Ana Cristina Guerreiro, e publicada na página da internet da Administração Regional de Saúde do Algarve.

A responsável pela saúde pública na região algarvia determina a "aplicação imediata" da quarentena a quem regressa do estrangeiro, justificando que, face à atual situação epidemiológica da doença, "urge que sejam tomadas medidas de contenção máxima de possível contágio".