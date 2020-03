Covid-19

A linha de apoio ao munícipe de Gondomar, que foi reforçada com 29 polícias estagiários, recebeu 162 contactos com dúvidas sobre o novo coronavírus em cerca de 24 horas, indicou hoje à agência Lusa presidente da Câmara.

De acordo com Marco Martins, a maioria das dúvidas apresentadas prendiam-se com pedidos de apoio social, nomeadamente pedidos de alimentação ou de medicação, bem como questões sobre o isolamento.

Entre as mais frequentes, somam-se pedidos de esclarecimento sobre medidas no âmbito do plano de emergência e pedidos de informação sobre serviços em Gondomar, distrito do Porto, nomeadamente sobre farmácias e supermercados.