Covid-19

Dez utentes da Casa de Saúde da Idanha, em Belas, concelho de Sintra, estão infetados com o novo coronavírus, que causa a doença Covid-19, disse hoje à Lusa o presidente daquela autarquia, salientando que "a situação está controlada".

De acordo com o presidente da Câmara Municipal de Sintra, Basílio Horta, em declarações à agência Lusa, naquele concelho estavam registados, até perto das 19:30 de hoje, "20 casos, dos quais dez estão neste lar", Casa de Saúde da Idanha, das Irmãs Hospitaleiras, "que estava já a ser monitorizado pela Câmara, com as entidades de saúde".

O autarca explicou que foram primeiro detetados dois casos suspeitos e "assim que se soube que era oficial, imediatamente se fez análises aos utentes todos e aos trabalhadores".