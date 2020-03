Actualidade

O Governo dos Açores assegurou hoje que o abastecimento da região por via marítima "está a decorrer conforme o esperado", após ter sido decretada a requisição civil dos trabalhadores portuários em Lisboa.

"A Secretaria Regional dos Transportes e Obras Públicas, em contacto com os armadores que operam para os Açores, informa que o abastecimento da Região por via marítima está a decorrer conforme o esperado, após ter sido decretada a requisição civil dos trabalhadores portuários em Lisboa", lê-se numa nota enviada às redações.

De acordo com a mesma nota divulgada pelo Gabinete de Apoio à Comunicação Social (GACS) do executivo regional, o navio "Corvo" saiu na sexta-feira de Lisboa para realizar as ligações a Ponta Delgada (São Miguel), Praia da Vitória (Terceira), Velas (São Jorge) e Ponta Delgada, regressando a Lisboa.