Covid-19

O órgão eleitoral da Bolívia anunciou hoje o adiamento das eleições gerais que estavam previstas para 03 de maio, sem avançar nova data, devido à pandemia do novo coronavírus.

O presidente do Tribunal Supremo Eleitoral da Bolívia, Salvador Romero, explicou que a nova data será acordada com as forças políticas do país.

O anúncio foi feito numa conferência de imprensa em La Paz, poucas horas depois de a Presidente interina do país, Jeanine Áñez, ter decretado a partir de domingo, e durante 14 dias, uma quarentena total para evitar a propagação do covid-19 na Bolívia, que conta com 19 casos confirmados.