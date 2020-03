Covid-19

As medidas de apoio à economia do Governo face à pandemia de covid-19 vão no "sentido positivo", mas são "muito tímidas e claramente insuficientes" devido à gravidade da situação, defendeu o presidente da Confederação do Comércio e Serviços (CCP)­.

"A linha de medidas do Governo vai no sentido positivo, mas achamos que são muito tímidas e claramente insuficientes para tudo o que se vai passar em Portugal nos próximos tempos", afirmou o presidente da CCP, João Vieira Lopes, em declarações à Lusa, a propósito das medidas anunciadas na sexta-feira pelo Governo de apoio à economia.