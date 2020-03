Covid-19

O município de Ovar, que se encontra sob declaração do estado de calamidade pública, anunciou hoje que segunda-feira entrará em funcionamento no centro de saúde local uma consulta específica para deteção do novo coronavírus.

Ao fim do quarto dia de cerco sanitário no município do distrito de Aveiro, o presidente da câmara, Salvador Malheiro, fez o balanço: "Ovar vive uma situação caótica. Em termos percentuais o que se passa aqui corresponde a 10 vezes o que se passa em Portugal e isso justifica as medidas musculadas que temos implementado cá".

Até ao início da tarde, registaram-se aí 64 casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus entre uma população residente na ordem dos 55.400 habitantes, distribuídos por aproximadamente 147 quilómetros quadrados de território, exibindo uma frente costeira e delimitado por outros cinco municípios. Mortes registavam-se duas.