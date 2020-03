Covid-19

Um jovem de 19 anos, estudante nos Estados Unidos e que chegou a Macau no sábado, foi diagnosticado com covid-19, elevando para 19 o número total de casos no território, foi hoje anunciado.

O Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus indicou tratar-se do filho do 18.º caso, anunciado no sábado, que chegou a Hong Kong num voo da Cathay Pacific proveniente de Nova Iorque.

O jovem, que viajou com a mãe e dois irmãos, encontra-se "internado na enfermaria de isolamento" do Centro Hospitalar Conde de São Januário (CHCSJ), "sendo o seu estado clínico considerado normal, sem qualquer indisposição", de acordo com um comunicado.