Covid-19

A Coreia do Sul exige a partir de hoje uma quarentena obrigatória a todos os viajantes da Europa, no dia em que registou 98 novas infeções com o novo coronavírus covid-19.

O número de casos confirmados do novo coronavírus na Coreia do Sul atinge os 8.897 até o momento no país, que registou também um aumento de mortos para 104, segundo o Centro Coreano de Controle e Prevenção de Doenças (KCDC).

O país, que seguiu uma estratégia de testes extensivos, começou a testar o coronavírus hoje para todos os que chegam da Europa que, independentemente do resultado, serão obrigados a permanecer em quarentena por 14 dias.