Covid-19

O Ministério da Educação timorense deliberou encerrar todas as escolas do país a partir de segunda-feira e pelo menos durante uma semana, com a decisão a poder ser ampliada, disse à Lusa a ministra da tutela.

"Vamos fechar todas as escolas desde o ensino pré-escolar até ao secundário e técnico vocacional até ao final da semana e depois, revemos o progresso da situação. Uma decisão mais ampla depende do Conselho de Ministros", disse Dulce Soares em declarações à Lusa.

"Faremos isso em todos os níveis. No total são mais de 300 mil crianças em todo o país", disse, Soares explicando que o "feriado extraordinário" se aplica às escolas públicas e privadas.