Covid-19

A Colômbia confirmou a primeira vítima mortal do novo coronavírus, um taxista de Cartagena de Índias que morreu a 16 de março, e elevou para 210 o número de casos de Covid-19.

"As autoridades sanitárias confirmam que o paciente de Cartagena morreu de coronavírus", disse o Ministério da Saúde numa declaração à imprensa.

Na quarta-feira passada, as autoridades haviam informado que estavam a investigar a morte do taxista de 58 anos, uma pessoa com diabetes "não tratada" e problemas de hipertensão.