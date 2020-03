Covid-19

A Alemanha registou quase 2.000 casos novos de coronavirus, atingindo agora os 18.610 e com 55 vítimas mortais, de acordo com a página oficial do Instituto Robert Koch, entidade responsável pela prevenção e controlo de doenças.

O país registou um aumento de 1.948 casos do novo coronavírus em relação ao dia anterior, com os estados federados da Renânia do Norte-Vestefália, Baviera e Bade-Vurtemberga a serem os mais afetados.

No sábado, a Alemanha tinha confirmado um aumento de 2.958 face a sexta-feira.