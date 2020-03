Covid-19

A Roménia registou hoje a primeira morte pela covid-19, num dia em que fecha as fronteiras a estrangeiros, conforme decretado pelo Ministério do Interior, anunciaram as autoridades romenas.

A vítima mortal, um homem de 67 anos, tinha uma doença oncológica e estava em estado terminal, internado num hospital de Craiova, no sudoeste da Roménia, onde em 18 de março testou positivo para o novo coronavírus, divulgou o Grupo de Comunicação Estratégica, criado pelo Governo para dar informações relativas à pandemia.

Até ao momento, o país regista 367 pessoas infetadas com a covid-19, sublinhou.