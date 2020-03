Covid-19

O líder do Partido de Unidade Nacional, Idrissa Djaló, alertou hoje que as disputas políticas na Guiné-Bissau estão a impedir apoio e assistência dos parceiros internacionais e propõe um pacto nacional para fazer face à pandemia da Covid-19.

Numa mensagem divulgada na rede social Facebook, referindo-se à gravidade da pandemia mundial provocada pelo novo coronavírus, que provoca a doença covid-19, Idrissa Djaló salientou que a Guiné-Bissau é confrontada há décadas com instabilidade crónica que "mina a cada dia as estruturas do Estado defeituoso".

"Hoje, somos confrontados com querelas de legitimidade políticas e disputas pós-eleitorais que paralisam o funcionamento normal das nossas já frágeis instituições. Esta situação impede que os nossos parceiros internacionais concedam apoio e assistência", salientou Idrissa Djaló, cujo partido faz parte do Governo de Aristides Gomes.