Covid-19

O Papa Francisco convocou hoje todos os fiéis do mundo para rezarem um Pai Nosso em 25 de março ao meio-dia, um gesto para universalizar a oração para lutar contra a pandemia do novo coronavírus.

"Nestes dias" em que "a humanidade treme com a ameaça da pandemia, gostaria de propor a todos os cristãos que unissem as suas vozes", disse Francisco, depois da oração do Angelus.

Anunciou ainda que dois dias depois, em 27 de março, presidirá às 18:00 locais (17:00 em Lisboa) a um momento de oração na Praça de São Pedro, no Vaticano.