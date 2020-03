Covid-19

O primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva, admitiu hoje, em entrevista à Lusa, uma "forte recessão económica" este ano, devido à pandemia da covid-19, prevendo um Orçamento retificativo até junho para mitigar a crise.

"O cenário macroeconómico elaborado pela equipa do Ministério das Finanças e validado pelo equipa de missão do FMI [Fundo Monetário Internacional], aponta para uma forte recessão económica em 2020 em Cabo Verde, à semelhança do que acontece a nível mundial", afirmou o primeiro-ministro, na entrevista à Lusa,.

Em Cabo Verde estão confirmados três casos da covid-19, todos turistas estrangeiros e apenas na ilha da Boa Vista, que está de quarentena. Além disso, o país está fechado a voos internacionais, para desembarque de passageiros.