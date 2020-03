Covid-19

Os utentes do lar de Famalicão sem funcionários devido à covid-19 estão a ser submetidos ao teste do novo vírus, disse hoje a ministra da Saúde, que lembrou que as instituições devem ter planos de contingência para responder à pandemia.

Marta Temido disse ainda que as autoridades de saúde têm identificadas neste momento quatro instituições que recebem idosos com casos confirmados de infeção com o novo coronavírus, duas na região de Lisboa e Vale do Tejo e duas na região Norte.

Em relação a Vila Nova de Famalicão, realçou que se trata de um "lar privado" onde foram identificados "alguns doentes" com o vírus da covid-19 e "que estão as ser testados esta manhã".