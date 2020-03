Covid-19

As autoridades iraquianas anunciaram hoje a imposição do recolher obrigatório nas 18 províncias do país com um sistema de saúde devastado, após terem morrido 20 pessoas com covid-19 e do número de infeções continuar a aumentar.

Até agora metade das províncias tinha imposto o recolher obrigatório a nível local, mas a partir deste momento são as deslocações que ficam proibidas em todo o país até 28 de março, de acordo com uma decisão da célula de crise tutelada pelo Ministério da Saúde, à qual a agência France Presse teve acesso.

Os estabelecimentos escolares e universitários, assim como os aeroportos do país ficam também fechados até dia 28, precisa o texto.