Covid-19

A Câmara Municipal de Famalicão garantiu hoje que o fornecimento das refeições aos utentes do lar privado Residência Pratinha, em Cavalões, que está sem funcionários depois de oito terem testado positivo para o novo coronavírus, está assegurado.

"No preciso momento em que o município teve conhecimento da situação, tudo fez e continuará a fazer para, no âmbito das suas competências, contribuir para a melhor solução, auxiliando as entidades responsáveis. Com a ajuda da Santa Casa da Misericórdia de Vila Nova de Famalicão e da Associação Mais Vida, está assegurado o fornecimento das refeições para os utentes", adiantou hoje a Câmara, em comunicado.

O lar, com 33 utentes, está sem funcionários a trabalhar, depois de oito terem testado positivo para o novo coronavírus, disse no sábado à noite à Lusa a proprietária daquele equipamento.