Covid-19

O Governo checo anunciou hoje que vai enviar para Itália cerca de 100 mil máscaras e ventiladores que estavam entre as centenas de milhares de material que tinha sido apreendido no país no início da semana.

As autoridades checas tinham usado os poderes que emanam da declaração do estado de emergência, face à pandemia da Covid-19, para entrar num armazém, onde apreenderam 680 mil máscaras e 28 mil ventiladores, na quinta-feira.

O Governo checo estava a negociar adquirir este material a uma empresa privada, mas, antes de chegar a acordo, o preço aumentou de forma drástica, levando à apreensão.