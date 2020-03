Covid-19

O aumento de novos casos da covid-19 importados levou hoje a China a desviar os voos com destino a Pequim para outras 12 cidades, onde os passageiros serão submetidos a controlo sanitário antes de prosseguirem viagem para a capital chinesa.

Segundo a agência de notícias EFE, após três dias sem um único contágio a nível local, não para de crescer o número de casos importados no país, tendo a Comissão Nacional de Saúde informado hoje que no sábado detetou um doente infetado por um viajante do exterior, o primeiro caso deste tipo na China.

Nesse sentido, a administração de Aviação Civil chinesa anunciou que a partir das 00:00 de segunda-feira (16:00 de domingo, hora de Lisboa), todos os voos internacionais para Pequim deverão ser desviados para um de 12 outros aeroportos, alguns próximos, como Tianjin, Taiyuan o Shijiazhuang, mas outros bastante longe da capital, como Xangai e Nankín (este) ou Xi'an (no centro).