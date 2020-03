Covid-19

A companhia aérea Emirates vai suspender todos os voos de passageiros a partir de quarta-feira, devido à pandemia de covid-19, só devendo voltar a operar quando as fronteiras foram reabertas e a "confiança regressar", foi hoje anunciado.

"Encontramo-nos numa situação em que não podemos operar, de forma viável, voos com passageiros até que os países voltem a abrir as suas fronteiras e a confiança nas viagens regresse", afirmou o presidente e diretor executivo da companhia aérea baseada no Dubai.

Citado pela Associated Press, o xeque Ahmed bin Saeed Al Maktoum assinalou que "o mundo entrou, literalmente, em quarentena devido à pandemia de covid-19".