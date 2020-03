Covid-19

A Comissão Europeia aprovou hoje ajudas estatais do governo alemão às empresas afetadas pela pandemia de Covid-19, que preveem empréstimos subsidiados que podem chegar aos mil milhões de euros por companhia, dependendo das necessidades de liquidez.

"A Comissão concluiu que as medidas são necessárias, adequadas e proporcionadas para atenuar uma perturbação grave da economia de um Estado-membro", justifica o executivo comunitário numa informação publicada no seu 'site'.

Explicando que a aprovação destes auxílios estatais alemães foi feita à luz das regras temporárias adotadas por Bruxelas devido aos impactos económicos do surto do novo coronavírus, a Comissão Europeia precisa que em causa está, desde logo, um programa de empréstimos subsidiados por Berlim, com uma cobertura de riscos de até 90%.