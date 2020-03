Covid-19

O Guia Supremo do Irão recusou hoje a ajuda dos Estados Unidos da América no combate à pandemia de covid-19, justificando a posição com uma teoria da conspiração de que o vírus poderá ter sido fabricado pelos norte-americanos.

A recusa do 'ayatollh' Ali Khamenei surge num momento em que o Irão enfrenta sanções dos Estados Unidos que impedem o país de vender o seu petróleo e aceder aos mercados financeiros internacionais.

Mas, apesar de se terem somado nos últimos dias críticas das autoridades civis iranianas a essas sanções, o Guia Supremo do Irão optou por se apoiar na teoria da conspiração lançada por algumas autoridades chinesas, para recusar a ajuda norte-americana.