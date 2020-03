Covid-19

O chefe da diplomacia da República Dominicana, Miguel Vargas, anunciou hoje que foi infetado com o novo coronavírus, tendo o país registado mais 80% de casos nas últimas 24 horas.

"Hoje recebi os resultados do teste para a covid-19 e deu positivo, embora não tenha sintomas. Exorto os dominicanos a seguirem as instruções de saúde e o protocolo estabelecido, com Deus seguiremos em frente", disse Vargas através da rede social Twitter.

O ministro dos Negócios Estrangeiros dominicano, 69 anos, realizou o teste depois de um dos seus filhos ter sido contagiado. Os outros dois não foram contagiados.