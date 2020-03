Covid-19

O presidente da Associação Nacional de Freguesias (Anafre), Jorge Veloso, defendeu hoje que as pessoas dos grandes centros urbanos e emigrantes devem evitar, neste momento, face à pandemia da Covid-19, deslocações para o interior.

"Terá que haver bom senso e cuidado. As pessoas que estão nos centros urbanos, onde haverá maior concentração de pessoas infetadas, não sendo uma situação de extrema urgência, devem permanecer em casa e não se deslocar para outros locais, especialmente para o interior", disse à agência Lusa Jorge Veloso.

Para o presidente da Anafre, quer emigrantes quer pessoas do centro urbano devem evitar deslocar-se para as aldeias do interior, onde há uma maior percentagem de população envelhecida e, por conseguinte, de risco.