Covid-19

A Federação das Pescas dos Açores defendeu hoje mais apoios para o setor "num momento complicado" devido à pandemia da covid-19, alegando que "até ao momento" há medidas que "em pouco auxiliam" os pescadores e as empresas.

"Até ao momento, temos medidas que em pouco auxiliam o setor. São disto exemplo as linhas de crédito a que a maioria dos armadores não tem capacidade de recorrer. Com pouco relevo, os apoios aos projetos do programa Mar 2020 e, quanto ao 'lay off' e outras medidas da Segurança Social, são de difícil aplicação à pesca, dada a especificidade do nosso regime de descontos", afirma o presidente da Federação das Pescas, Gualberto Rita, citado em comunicado.

No documento enviado às redações, a Federação das Pescas dos Açores alerta para "a situação excecional, nova para todos", e que coloca "imensos desafios ao setor da pesca nos Açores".