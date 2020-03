Covid-19

As lojas CTT vão funcionar nos dias úteis entre as 09:00 e as 13:30, com exceção das que estão inseridas nos espaços comerciais e aeroportos, assegurando a prestação de serviços, mas mitigando as hipóteses de contágio, foi anunciado.

"Esta alteração visa a proteção dos colaboradores e dos clientes, mitigando as hipóteses de contágio, não obstante estarem a ser seguidas as recomendações da Direção-Geral da Saúde", explicaram, em comunicado, os Correios.

Porém, nos centros comerciais e nos aeroportos, as lojas vão funcionar de acordo com o horário aplicável no espaço em causa.