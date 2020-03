Covid-19

O Novo Banco mantém abertas todas as suas 356 agências, mas passa a fechar os balcões durante a hora de almoço, a partir de segunda-feira, devido à pandemia da covid-19, informou hoje aquela entidade.

O banco liderado por António Ramalho especificou que as sucursais vão estar encerradas entre as 12:00 e as 13:00, durante três meses, com o período de almoço a servir para "o descanso dos colaboradores e a limpeza e desinfeção adicional do balcão".

Está igualmente assegurada a operacionalidade de 1.116 caixas multibanco (ATM), realçou o Novo Banco.