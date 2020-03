Covid-19

O presidente da Comunidade Intermunicipal (CIM) da Região de Coimbra mostrou-se hoje preocupado com o aumento do número de casos da covid-19 e instou a Administração Regional de Saúde do Centro a realizar mais testes de despistagem.

Em comunicado, a CIM de Coimbra informa que o seu presidente, José Carlos Alexandrino, "tem estado em contacto permanente com a Administração Regional de Saúde (ARS) do Centro, com as entidades de proteção civil e com os 19 presidentes dos municípios desta região", advogando que, "face ao aumento registado de casos positivos, é urgente tomar medidas no que toca a aumentar a capacidade de realização de testes".

Citado na nota, o responsável defende que "se deve seguir a orientação da Organização Mundial de Saúde (OMS), que, através do seu diretor geral, Tedros Ghebreyesus, no dia 16 de março, deu a indicação de que só com testes de despistagem em massa e com medidas de isolamento será possível conter a pandemia" da covid-19.