Covid-19

Os agentes da PSP que fiscalizam o cumprimento das medidas restritivas, impostas pelo estado de emergência, têm ordens para abordar os cidadãos de forma pedagógica e evitar o contacto a menos de cinco metros.

Num despacho do diretor nacional da polícia, a que a agência Lusa teve hoje acesso, sobre os procedimentos policiais no âmbito da pandemia da covid-19, é estipulado que "os agentes devem abordar os cidadãos sempre com uma atitude pedagógica, sensibilizando-os para a importância para a saúde pública do cumprimento das restrições impostas".

No mesmo documento, são apontadas as frases que devem ser usadas quando os polícias abordarem as pessoas, começando por lhes referir que o país se encontra em estado de emergência e que por isso só é permita a permanência e circulação na via pública nos casos previstos no decreto do estado de emergência.