Covid-19

As autoridades de Macau anunciaram hoje cinco novos casos da covid-19 no território, entre eles um estudante português de 20 anos, aumentando para 22 o número de infetados, com dez pessoas a receberam alta hospitalar.

Em comunicado, as autoridades divulgaram que os últimos dois casos são ambos residentes em Macau: um homem de 44 anos que viajou de Dublin, Irlanda, e uma jovem de 19 anos, que partiu do Reino Unido para Banguecoque, Tailândia, e que também entrou no território a partir de Hong Kong.

Antes, o Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus informou que um estudante português de 20 anos era o 20.º infetado com o novo coronavírus e que se encontrava internado, em situação estável, na enfermaria de isolamento do Centro Hospitalar Conde de São Januário.