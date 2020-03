Actualidade

O Presidente sírio, Bashar al-Assad, concedeu amnistia e sentenças reduzidas por todos os crimes cometidos até hoje e ofereceu amnistia a desertores militares que se entreguem nos próximos meses.

Amnistias semelhantes foram concedidas em diversas ocasiões, a mais recente em setembro de 2019.

De acordo com a agência de notícias Associated Press (AP), o atual decreto não refere se a libertação de prisioneiros faz parte de uma tentativa de impedir a propagação do novo coronavírus nas prisões da Síria, o único país no Médio Oriente sem casos de coronavírus, que tomou medidas rigorosas para impedir a propagação da Covid-19 num território devastado pela guerra, incluindo com o encerramento de restaurantes e cafés.