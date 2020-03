Covid-19

Uma mulher internada na unidade de cuidados continuados da Santa Casa da Misericórdia de Resende está infetada com o novo coronavírus, facto que levou ao isolamento da instituição, anunciou hoje o município.

O caso foi confirmado no sábado, depois de a mulher, com falência respiratória, ter sido encaminhada na sexta-feira para o Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, afirmou à agência Lusa o presidente da Câmara Municipal de Resende, Garcez Trindade, referindo que este foi o primeiro caso no concelho.

Segundo o autarca, assim que foi confirmado o caso, procedeu-se ao isolamento da unidade, havendo um acompanhamento dos restantes 13 doentes, que farão na segunda-feira os testes laboratoriais para determinar se também estarão infetados.