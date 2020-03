Covid-19

A Câmara Municipal de Ovar anunciou hoje que a Pousada da Juventude local funcionará como centro de vigilância ativa para infetados com a Covid-19 que não precisem de internamento hospitalar e que não possam garantir o devido isolamento doméstico.

Segundo fonte desta autarquia do distrito de Aveiro que desde terça-feira se encontra em situação de calamidade pública e que desde quarta-feira está sujeita a cerca sanitária com controlo de fronteiras, a estrutura a criar na unidade hoteleira local terá apoio médico e de enfermagem para monitorização e vigilância daqueles que, logo após a triagem, sejam diagnosticados com o novo coronavírus.

Salvador Malheiro, presidente do município que conta já com 72 infetados entre cerca de 55.400 habitantes, declara: "Sabemos que o caso em Ovar é grave e temos que nos preparar o melhor que soubermos e pudermos, para prevenir, mitigar e tratar esta pandemia".