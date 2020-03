Covid-19

O governo do Mónaco revelou hoje que, a partir das 22:00 e "até nova ordem", impõe um toque de recolher noturno até às 05:00 locais para travar o avanço do coronavírus no principado, onde já existem 18 casos confirmados.

A restrição começa já hoje a ser aplicada e apenas contempla exceções para pessoal de saúde, forças de segurança ou qualquer pessoa que apresente uma "razão convincente", como cuidar de uma pessoa dependente.

O comércio fica proibido de atender o público a partir das 21:30 para que todos possam respeitar a nova ordem governamental que prevê multas até 200 euros em caso de desrespeito.