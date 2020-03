Covid-19

O sindicato dos trabalhadores do comércio defendeu hoje ser "urgente" a intervenção das autoridades inspetivas para avaliar as condições de segurança e saúde dos trabalhadores da distribuição, perante o impacto da covid-19, apelando ainda à intervenção do Governo.

"Nesta fase complicada do nosso país, face à pandemia covid-19, os trabalhadores das empresas da grande distribuição e setor social, entre outros, são os mais expostos ao perigo", indicou, em comunicado, o Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal (CESP).

Perante esta situação, a estrutura sindical defendeu ser "urgente" uma "forte e imediata" intervenção das autoridades inspetivas, apelando ainda à intervenção do Governo.