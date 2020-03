Actualidade

Pelo menos 11 pessoas morreram e outras 17 ficaram feridas na sequência de um choque entre um autocarro e um camião na madrugada de domingo numa estrada do estado brasileiro de Minas Gerais, informaram hoje as autoridades brasileiras.

O acidente ocorreu cerca da 02:30 locais (05:30 em Lisboa), no quilómetro 155 da estrada federal BR365, na jurisdição de Pirapora, município do interior de Minas Gerais, o segundo estado mais povoado do Brasil.

Nove das 11 vítimas eram passageiros do autocarro e as outras duas os motoristas do veículo.