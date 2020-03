Covid-19

Até ao momento não existe qualquer passageiro do navio de cruzeiro que chegou a Lisboa com covid-19, ou algum caso suspeito, e depois de desembarcados os portugueses ficarão em quarentena, indicou hoje o Porto de Lisboa.

"Até ao momento, e já a navegar há 10 dias em alto mar, não existe nenhum passageiro com Covid-19 a bordo, ou mesmo algum caso suspeito", é referido num comunicado do Porto de Lisboa.

O navio de cruzeiros MCS Fantasia, operado pela MSC Cruises, atracou pelas 09:00 no porto de Lisboa, depois de ter saído no dia 09 de março do Rio de Janeiro, Brasil, com destino a Europa.