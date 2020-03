Covid-19

O senador do Kentucky, Rand Paul, revelou hoje que acusou positivo no teste feito à covid-19, sendo o primeiro membro do Senado norte-americano a assumir que foi infetado pelo novo coronavírus.

O republicano fez o anúncio na rede social Twitter, realçando que está em quarentena e se sente bem.

Rand Paul, que é médico de profissão, disse que não tinha sintomas, mas que foi testado preventivamente devido às várias deslocações que faz e aos muitos eventos que frequenta, acrescentando que não sabe se teve algum contacto direto com outra pessoa infetada.