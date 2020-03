Covid-19

O diretor-geral da Saúde francês, Jérôme Salomon, anunciou hoje que o país tem 16.018 casos de covid-19, 674 mortos e que uma destas vítimas mortais é um médico infetado com o vírus.

Há 7.240 pessoas hospitalizadas e 1.746 destes pacientes estão nos cuidados intensivos, um número que Salomon compara ao nível total de um pico de gripe durante cerca de três a quatro meses.

Jérôme Salomon repetiu que a pandemia "continua a agravar-se no país" e que alguns pacientes em estado grave de uma das regiões mais afetadas, o Grand Est, estão a ser transferidos para hospitais na Alemanha, Suíça e Luxemburgo. Salomon lamentou ainda a morte do primeiro médico contaminado com este vírus em França.