Covid-19

Os cabo-verdianos retidos em Portugal, no Brasil e nos Estados Unidos começam na segunda-feira a ser repatriados para Cabo Verde em voos fretados pelo Estado, anunciou hoje o Governo, que prevê até quarta-feira o repatriamento dos turistas estrangeiros no arquipélago.

Desde 19 de março que, preventivamente, para travar a progressão da pandemia da covid-19, o governo cabo-verdiano proibiu voos internacionais para os aeroportos de Cabo Verde, com desembarque de passageiros, no âmbito da ativação do plano nacional de contingência.

Em comunicado, o governo liderado por Ulisses Correia e Silva refere que, "no cumprimento das suas obrigações e contando com a pronta colaboração de vários parceiros", está a tomar medidas para "facilitar o regresso dos cabo-verdianos retidos em outros países e que queiram regressar ao país", bem como "dos cidadãos estrangeiros no território nacional que queiram regressar ao seu país".