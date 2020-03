Covid-19

A GNR foi hoje chamada a uma aldeia de Mangualde por ter sido celebrada uma missa durante a manhã e alertou o padre para suspender as celebrações face à pandemia da covid-19, informou o Comando Territorial de Viseu.

A notícia foi avançada pelo Jornal do Centro e confirmada à agência Lusa por fonte do Comando Territorial de Viseu da GNR, que referiu que uma patrulha foi chamada à aldeia de Santiago de Carrusães, onde decorreu uma missa durante a manhã.

"Considerando o Estado de Emergência e as suas medidas, estamos mais com uma intervenção pedagógica junto das pessoas. Sensibilizámos o padre e as pessoas presentes e a comemoração que estava prevista para a tarde já não aconteceu", afirmou à Lusa fonte da GNR de Viseu.