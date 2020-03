Covid-19

Com as praças "cheias de ninguém", os taxistas continuam nas ruas de Lisboa, ainda que hoje estejam "desertas", enfrentando a pandemia do novo coronavírus, um risco em busca de um "golpe de sorte", numa viagem até que apareçam passageiros.

Junto à estação de comboios de Santa Apolónia, em Lisboa, o relógio continua a marcar o passar das horas, mas o tempo parece não chegar para trazer clientes à praça de táxis. Nem mesmo em dia de domingo, com o sol a brilhar na capital. O novo coronavírus transformou este e os próximos tempos em dias de família, vividos dentro de quatro paredes, deixando para mais tarde o lazer ao ar livre.

"Há uns dias para cá que não se faz complementarmente nada. Passamos aqui 12 horas para fazer dois, três serviços, porque também há pouca gente na rua e pouca gente utiliza os táxis", afirmou à Lusa Augusto Castro, taxista há mais de duas décadas na cidade de Lisboa.