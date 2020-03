Covid-19

O Governo da Madeira anunciou hoje a criação de uma linha de apoio às empresas regionais no valor de 100 milhões de euros, bem como a isenção do pagamento de rendas habitacionais e de mensalidades nos estabelecimentos de ensino.

As medidas fazem parte de um pacote de apoios às famílias e empresas do arquipélago, face à pandemia da covid-19, e foram anunciadas pelo presidente do executivo, Miguel Albuquerque, em videoconferência, no final do concelho extraordinário do governo.

Albuquerque vincou que os apoios resultam da "gravíssima situação de paralisia económica" em que a região se encontra devido ao novo coronavírus.