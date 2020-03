Covid-19

O Presidente de Angola designou hoje o general Pedro Sebastião para coordenar a comissão intersetorial de luta contra o novo coronavírus e melhorar as condições de acolhimento no centro de quarentena de Calumbo, onde se verificaram "constrangimentos".

Segundo uma nota da Casa Civil do Presidente angolano, João Lourenço, o ministro de Estado e Chefe da Casa de Segurança do Presidente da República, Pedro Sebastião, vai coordenar a Comissão Intersetorial de Gestão das Medidas Contra a Expansão da Covid-19, na sequência dos "constrangimentos" identificados no acolhimento dos cidadãos no centro de quarentena de Calumbo.

A coordenação adjunta será assegurada pela ministra de Estado para a Área Social, Carolina Cerqueira.