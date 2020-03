Covid-19

A operação de repatriamento dos mais de 1.300 passageiros de um navio de cruzeiro que atracou em Lisboa, no âmbito do combate ao novo coronavírus, não terá qualquer encargo financeiro para Portugal, afirmou hoje o ministro da Administração Interna.

"O operador [do cruzeiro], em articulação, com as embaixadas é inteiramente responsável [pela operação], sem haver qualquer encargo financeiro para Portugal", afirmou o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, após a primeira reunião da Estrutura de Monitorização do Estado de Emergência.

Segundo Eduardo Cabrita, a operação vai ser realizada sem os passageiros "entrarem tecnicamente em território nacional", sendo transferidos de autocarro, com escolta policial, do terminal de cruzeiros para o aeroporto de Lisboa, sendo "diretamente conduzidos aos aviões que os irão transportar para os países de origem".