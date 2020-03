Covid-19

As Irmãs Hospitaleiras, que gerem a Casa de Saúde da Idanha, Sintra, com 10 utentes com o novo coronavírus, garantiram hoje ter um plano de contingência "desde o início da pandemia" e estarem "em articulação permanente" com as autoridades.

A Congregação das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus gere 12 centros em Portugal, de Norte a Sul e ilhas incluídas. Num desses centros, a Casa de Saúde da Idanha, em Belas, concelho de Sintra, 10 utentes testaram positivo para o novo coronavírus, que causa a doença covid-19.

Num comunicado hoje divulgado, as Irmãs Hospitaleiras referem que as casas de saúde "têm um plano de contingência desde o início desta epidemia, definido de acordo com as orientações da Direção Geral de Saúde (DGS)".