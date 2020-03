Covid-19

Macau anunciou hoje mais um caso de contágio da covid-19, elevando o número de infetados para 23 desde o início do surto do novo coronavírus.

Trata-se de um estudante em Inglaterra, com 12 anos, que viajou de Londres para Hong Kong, entrou no território na sexta-feira e começou a manifestar sintomas no domingo, informou em comunicado o Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus.

Este é o sexto caso detetado pelas autoridades em pouco mais de 24 horas e o 13.º numa semana, depois de Macau ter estado 40 dias sem identificar qualquer infeção.